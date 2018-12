© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervistato da Sky Sport 24, l'ex Napoli Gokhan Inler ha parlato anche della Juventus e della lotta Scudetto: "Non perdono mai, anche con l'Atalanta in 10 hanno rimontato. E' come se avessero vinto, è ancora lunga però, se la Juve sbaglia due o tre partite può cambiare tutto".