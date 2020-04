INPS, alle 17 presentate 1.5 milioni di domande per il bonus: verrà erogato entro il 15 aprile

Pasquale Tridico, presidente dell'INPS, ha svelato a 'Sky' il numero di domande giunte alle ore 17.00 di domande per il bonus di 600 euro per fronteggiare la contrazione del proprio reddito: "Fino a questo momento, abbiamo ricevuto 1.5 milioni di domande per il bonus".

Il sito nelle ultime ore è tornato a funzionare regolarmente dopo i disfunzionamenti di ieri: "C'è stato un afflusso enorme di utenti e, allo stesso tempo, alle 11.51 un attacco informatico per il quale abbiamo sporto denuncia a un particolare nucleo che si occupa di sicurezza delle infrastrutture critiche".

Tridico ha inoltre specificato che tutti coloro che avranno diritto al bonus lo riceveranno e che le richieste non verranno evase in base alla data in cui viene presentata la domanda. Le persone che ne hanno diritto, sono circa 5 milioni: i soldi verranno erogati entro il 15 aprile.