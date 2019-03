Sottosegretario "E' il momento di intervenire drasticamente"

(ANSA) - ROMA, 25 MAR - "All'arbitra Annalisa Moccia va la mia totale solidarietà per gli insulti beceri ricevuti ieri da un cronista. Ma non possiamo lavarci la coscienza ogni volta che succedono episodi di questo tipo esprimendo esclusivamente solidarietà e condannando. E' giunto il momento di intervenire drasticamente in un sistema spesso ipocrita, dove ci si ricorda delle donne solo in queste occasioni". Così in una nota il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Simone Valente, commentando la vicenda sessista andata in scena ieri nel campionato Eccellenza in Campania.