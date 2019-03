© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Insulti razzisti in una gara tra ragazzini: succede in provincia di Savona, durante la gara tra la Cairese e la Priamar, formazioni giovanili la cui gara è stata sospesa per ben due volte dal direttore di gara, dopo che il giovane portiere della Priamar era stato bersagliato da cori di discriminazione razziale. Condanna da entrambe le società, ma sul tema è intervenuto anche Simone Valente, sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei ministri, in quota M5S: "Gli insulti razzisti al giovanissimo portiere del Priamar sono una vergogna che non può lasciarci silenti. Ho chiesto al presidente della Figc Gabriele Gravina di intervenire immediatamente perché è inaccettabile quanto accaduto ieri durante una partita della categoria giovanissimi tra Priamar di Savona e la Cairese", riporta ilsecoloxix.it.