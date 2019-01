© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Venti giocatori differenti in gol: è questo il quasi-record dell'Inter. Nel 2018, sono infatti tanti, come evidenziato da Opta, i nerazzurri andati a segno: nessuno ha fatto meglio in Italia, mentre a livello europeo soltanto il Werder Brema è riuscito a segnare con 21 elementi.