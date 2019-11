© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

L’Inter ha conquistato 31 punti nelle prime 12 giornate di questo campionato: record per i nerazzurri nell’era dei tre punti a vittoria dopo 12 partite. Più in generale, considerando tre punti a successo, solo nella stagione 1988/89 la squadra nerazzurra ha fatto meglio con 32 punti. Lo evidenzia Opta come riportato da inter.it.