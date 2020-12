Inter a caccia dei tre punti con lo Shakhtar. Tutte le quote sulla Champions

vedi letture

Testa a testa tra Atalanta e Ajax

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - La sesta e ultima giornata della fase a gironi di Champions League vede di fronte Inter (1,90) e Shakhtar Donetsk (9,30), che al Meazza si giocano il passaggio del turno. Pur occupando attualmente l'ultimo posto nel girone con 5 punti, la qualificazione, secondo gli analisti di Planetwin365, resta a portata di mano dei neroazzurri (1,58). Una vittoria con gli ucraini e parallelamente una vittoria del Real Madrid o del Borussia Mönchengladbach nello scontro diretto, infatti consentirebbe ai neroazzurri di garantirsi il passaggio del turno. Dall'altro canto, allo Shakhtar, attualmente al secondo posto potrebbe bastare il pareggio (5,75) a patto che il Real Madrid non batta i tedeschi per assicurarsi l'accesso agli ottavi per la quinta volta nella storia. Dato il carattere delle premesse, gli analisti di Planetwin365 suggeriscono uno scenario piuttosto diverso dallo 0-0 dell'andata. Lo scontro potrebbe regalare almeno due gol (Over 1,5 a 1,06) e terminare con il risultato di 2-0 (9,25) in favore dei neroazzurri. Confermato in attacco il duo Lukaku - Martinez, ai quali è affidata l'offensiva nerazzurra per cercare di conquistare i tre punti, sotto i buoni auspici dei bookies che fissano a 1,68 e 1,90 le rispettive quote gol. Gli ospiti confidano in Solomon (5,50), autore di 4 gol in questa competizione, e Taison (5,00). Nel girone D, l'Atalanta di Gasperini (2,78) è chiamata allo spareggio in casa dell'Ajax (2,30). Ai bergamaschi, basta un punto per qualificarsi agli ottavi, mentre i lancieri sono obbligati alla vittoria. La gara di andata al Gewiss Stadium si concluse in parità (2-2), esito che potrebbe ripetersi anche in questa occasione, con l'1-1 (8,41) tra i finali più probabili secondo gli analisti di Planetwin365. I papabili marcatori per i bergamaschi sono Muriel (2,65) e il solito Zapata (2,30); mentre per i lancieri ci sono Tadic (2,45) e Traore (2,75). (ANSA).