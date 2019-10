Inter, a Marotta il Golden Award: "Calcio mezzo per la solidarietà"

Fonte: inter.it

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Si è svolta al Fabrique di Milano la quattordicesima edizione del "Golden Award" dei Bindun, un progetto nato nel 1982 da un gruppo di amici (tra i fondatori Beppe Bergomi, Beppe Baresi, Riccardo Ferri) con la voglia di realizzare progetti concreti di solidarietà. Una realtà che negli anni ha è cresciuta sempre di più: comunità educative per minori, comunità alloggio, strutture per persone con disagio psichico sono tra le opere realizzate dai Bindun.

A ricevere il premio, quest'anno, è stato Giuseppe Marotta, CEO Sport nerazzurro, per i meriti sportivi e per aver aiutato cause nobili per i bambini e famiglie in difficoltà: “C’e ancora molto da fare, ma credo che la disponibilità e la sensibilità nel mondo del calcio sia significativa. I Bindun sono una realtà importante a livello nazionale, sono un punto di riferimento per tante famiglie, che ricevono un aiuto costante e un sorriso” ha dichiarato sul palco in occasione del ritiro del Premio .