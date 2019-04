© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Seconda seduta settimanale in vista di Inter-Roma, match valido per la 33ª giornata di Serie A e in programma sabato sera a San Siro alle 20.30. Dopo un inizio in palestra con un lavoro di forza, la squadra si è spostata in campo: parte tattica con divisione in gruppi, seguita poi da partitella finale a campo ridotto. Ancora a parte sia Borja Valero che Marcelo Brozovic, ma lo spagnolo, per il quale ieri sono state escluse lesioni muscolari dopo l'uscita dal campo di Frosinone, dovrebbe essere regolarmente a disposizione per sabato.