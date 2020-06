Inter ad Appiano dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia: presenti Marotta e Zanetti

Nerazzurri dopo delusione Coppa Italia pensano alla Sampdoria

(ANSA) - MILANO, 15 GIU - L'Inter è tornata ad allenarsi ad Appiano Gentile dopo il pari di sabato sera al San Paolo che ha decretato l'eliminazione dei nerazzurri dalla Coppa Italia. Alla Pinetina presente anche l'ad Beppe Marotta e il vicepresidente Javier Zanetti. La squadra, nonostante la delusione per l'epilogo della semifinale di ritorno, è decisa a voltare pagina come si legge nei post pubblicati sui social da alcuni giocatori. Domenica alle 21.45 l'Inter tornerà già in campo, di nuovo a San Siro, per recuperare la sesta giornata di ritorno di campionato contro la Sampdoria. Sfida da vincere per accorciare le distanze da Lazio e Juventus, al momento rispettivamente distanti otto e nove punti. (ANSA).