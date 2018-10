Inter, adesso Spalletti punta a lanciare in orbita Lautaro Martinez

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna di Tuttosport dedica spazio a Lautaro Martinez, il cui inizio di avventura con la maglia dell'Inter - si legge - ricorda ricorda quello di Joao Cancelo di un anno fa: pochi minuti in campo, tanta panchina e un infortunio a rallentarne l'inserimento. Ma la rivincita potrebbe essere alle porte, perché se da un lato Spalletti continua a lavorare sulla sua fase difensiva, fondamentale per poter pensare di schierare un domani un’Inter a due punte - e qui si sta ripetendo quanto fatto con Cancelo, inizialmente poco adatto a essere schierato come terzino di una linea a quattro e poi arma in più nel girone di ritorno -, dall'altra sta meditando di rilanciarlo proprio sabato contro il Genoa a San Siro, visto che martedì 6 a Milano arriverà il Barcellona e per questo Icardi potrebbe rifiatare.