Inter, adesso viene il duro: tour de force dopo la sosta

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Adesso viene il duro, per l'Inter. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ricorda che, dopo la sosta per la Nazionale, ci sono sfide durissime. L'apertura è 'soft', Inter-Frosinone, ma dopo la banda Spalletti andrà a Londra col Tottenham, a Roma coi giallorossi, a Torino con la Juve, col Psv quando possono essere in ballo gli ottavi: 14 giorni, 4 big match, 3 trasferte.