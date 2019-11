Inter, Aldo Serena: "Lukaku-Lautaro come me e Ramon Diaz nell'88-'89"

La Gazzetta dello Sport, parlando della coppia di attaccanti dell'Inter Lautaro Martinez e Romelu Lukaku, la paragona a quella del glorioso passato nerazzurro formata da Aldo Serena e Ramon Diaz, protagonisti dello scudetto '88-'89. E proprio Serena commenta così il grande feeling che si è formato fra il belga e l'argentino: "Questa coppia ricorda molto me e Ramon, soprattutto per il modo in cui si cercano e gioiscono dei gol dell'altro. Noi eravamo molto diversi, però avevano una sinergia incredibile: non importava chi segnava e servire l'assist all'altro ci rendeva felici. E questo feeling si vede tantissimo anche in Lukaku e Martinez".