Fonte: Sportitalia

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Appuntamento di grande appeal per la calda estate dell’Inter di Antonio Conte. Quest’oggi, infatti, a partire dalle 13.30, i nerazzurri saranno impegnati a Macao contro il Paris Saint Germain. La partita sarà valida per l’assegnazione della International Super Cup e garantirà un ennesimo test di livello per i milanesi contro uno degli avversari più blasonati proposti dal panorama calcistico continentale. La gara sarà trasmessa in esclusiva in chiaro su Sportitalia (canale 60 dtt).