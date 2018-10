Inter, anche Steve Zhang seguirà la squadra a Barcellona

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

La gara di domani contro il Barcellona sarà fondamentale per l'Inter nell'ottica del cammino in Champions League. E a testimonianza dell'importanza della sfida, scrive la Gazzetta dello Sport, c'è da segnalare la presenza con la squadra in trasferta del presidente designato Steven Zhang. Il figlio del proprietario nerazzurro volerà in Catalogna per stare vicino alla squadra e seguire dal vivo il big match del Camp Nou.