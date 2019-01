Inter, Antonello: "Fieri dei risultati nella Deloitte Money League 2019"

Fonte: inter.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

FC Internazionale Milano ha ottenuto, grazie ai risultati raggiunti nell'anno finanziario 2018, il 14° posto nella Deloitte Money League 2019, guadagnando un posto rispetto alla scorsa edizione ed affermandosi al secondo posto tra i Club italiani in classifica. L'operato del Club e i risultati sono certificati dalle graduatorie degli ultimi tre anni, che hanno visto la società passare dal ventesimo posto fino all'odierno quattordicesimo.Prosegue dunque il percorso virtuoso del Club che ha visto i propri ricavi aumentare del 7%, raggiungendo quota 281 milioni di Euro proprio durante l'anno finanziario 2018. La crescita del settore commerciale si è attestata al 14%, raggiungendo i 157.8 milioni di Euro che rappresentano il 53% dei ricavi totali. I diritti televisivi hanno contribuito per 97.7 milioni di Euro (35% del totale) mentre le gare casalinghe hanno permesso di incassare 35.3 milioni di Euro, equivalenti al 12% del totale. Il CEO Corporate dell'Inter Alessandro Antonello ha così commentato i risultati ottenuti: "Il raggiungimento del quattordicesimo posto nella Deloitte Money League 2019 è stato reso possibile dalla messa in atto della nostra business strategy. Ottimi risultati sono stati raggiunti in particolare in Asia e ci hanno permesso di dare grande slancio alla nostra crescita commerciale, aiutata allo stesso tempo dai validi risultati raggiunti dalla biglietteria. Siamo inoltre orgogliosi di aver raggiunto brillanti risultati sul campo di gioco, che ci permetteranno a partire dall'anno finanziario 2019 di ottenere nuovi importanti risultati anche in materia di ricavi".