Entrato al 71’ nel corso del match amichevole contro il Valencia, il laterale nerazzurro Kwadwo Asamoah ha espresso tutta la propria gioia sui social per la prima sfida stagionale: “Felice per la prima gara della stagione”, ha scritto sul suo profilo Twitter.

Happy for my first match of the season 💪🏿⚽️ #ValenciaInter #Team @Inter #ForzaInter pic.twitter.com/fCuk4poMW3

— Kwadwo Asamoah (@Asabob20) August 11, 2019