Inter, Asamoah in dubbio. Esordio per Nainggolan al fianco di Perisic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Pensando alla sfida del Dall’Ara - sottolinea La Gazzetta dello Sport - è in ritardo in casa Inter il pieno recupero di Kwadwo Asamoah: il ghanese, uscito contro il Torino per una botta alla caviglia destra (come Vrsaljko, recuperato al 100%), continua a fare allenamenti personalizzati e ieri ad Appiano ha solamente corso. Dovrebbe comunque essere convocato per il match di sabato, ma ancora non è certo un suo utilizzo. Ecco perché si scalda Dalbert, che potrebbe prendere il posto dell’ex Juve sulla sinistra anche se nelle prime due uscite è stato tutt’altro che convincente. Chi, invece, ci sarà di sicuro è Radja Nainggolan: il belga si era fatto male col Sion il 18 luglio e ora è pronto al debutto in campionato. Ieri Spalletti l’ha provato in versione trequartista: a Bologna, il Ninja e Perisic dovrebbero giocare alle spalle di Icardi, con Politano sacrificato.