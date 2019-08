Inter, Asamoah: "Un altro giorno di allenamenti in vista dell'inizio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Manca ormai una settimana all'inizio del campionato, due giorni più per la gara dell'Inter che giocherà nel posticipo del lunedì contro il Lecce. Tutta la squadra è pronta ad affrontare la nuova stagione; anche Kwadwo Asamoah, che su Instagram ha postato una foto che lo ritrae assieme a Borja Valero e Ranocchia, commentando così: "Un altro giorno di allenamento, in preparazione per l'inizio".