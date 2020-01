© foto di PHOTOVIEWS

Nonostante il gran freddo milanese, San Siro risponde ancora una volta presente. La sfida tutta nerazzurra tra Inter e Atalanta, valida per la 19esima giornata della Serie A, ha richiamato sugli spalti oltre 70mila spettatori, per la precisione 70.042, dei quali circa tremila quelli provenienti da Bergamo per sostenere la Dea. Pubblico delle grandi occasioni, dunque, per un match che può dire tantissimo nell'economia della stagione di entrambe le squadre.