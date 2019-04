L'Inter è pronta a muoversi on un'azione legale nei confronti dell'Inter Miami di David Beckham, raccontano oggi diversi media britannici fra cui il Daily Mail. Su FcInterNews si legge di come negli Stati Uniti sia in atto una disputa legale tra l'Inter e la MLS a causa della franchigia di proprietà dell'ex Spice Boy che debutterà nel campionato del 2020. L'Inter ha avviato una causa per tutelare il trademark e l'uso del nome, mentrel a MLS si difende sostenendo che il nome Inter, in riferimento alla dicitura 'F.C. Internazionale', sia puramente descrittivo e che lo stesso venga utilizzato anche da altre squadre (come ad esempio l'Intenacional de Porto Alegre in Brasile).

In definitiva, racconta ancora FcInterNews, il Trademark Trial and Appeal Board, l'authority chiamata a dirimere la questione, dovrà determinare se una squadra di calcio può rivendicare diritti esclusivi sul termine Inter, il che porrebbe i nerazzurri in situazione di vantaggio nel caso in cui il marchio fosse registrato. Le argomentazioni della Mls appaiono però convincenti, dal momento che il nome Inter è presente all'interno di diversi club e alcuni di essi hanno addirittura rinunciato a inserire la parola nella registrazione dei loro marchi come intrinsecamente descrittiva.