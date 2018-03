Inter, Baccin: "E' nel dna di questo club arrivare a grandi traguardi"

© foto di Simone Calabrese

Dario Baccin, il vice direttore sportivo nerazzurro, commenta a InterTV il 2-1 sulla Fiorentina della squadra di Vecchi. "E' nel Dna di questo settore giovanile arrivare a grandi traguardi. A noi tocca poi soprattutto creare giocatori pronti per la prima squadra, ma queste soddisfazioni aiutano il nostro percorso di crescita - spiega -. Noi proviamo a dare a questi ragazzi gli strumenti necessari, poi loro sono bravissimi. Vittorie come quelle di oggi sono del gruppo e alzano l'autostima generale e fa capire che anche chi gioca di meno è comunque importante. E oggi penso ci sia stata una certificazione della qualità eccelsa. Stupito dalla prestazione? Fino a un certo punto. Già con il Genoa era andata più o meno così, una conferma del grande lavoro che stiamo facendo. E un pensiero va alla memoria di Pierluigi Casiraghi, una persona che ha dato tanto all'Inter e anche a me in questi primi mesi qui a Milano", riportano i colleghi di FcInterNews.it.