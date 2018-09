Inter, bagarre tra Icardi, Perisic e Keita: un pezzo pregiato resterà fuori

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Due maglie per tre calciatori. E' così che l'Inter si prepara al Parma e le ultime da Appiano raccontano di un Luciano Spalletti dubbioso circa l'attacco. Alla fine - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - potrebbero spuntarla Icardi e Keita per giocare dal primo minuto, con Perisic verso la panchina. Ma non è per niente certo, perché l'allenatore di Certaldo potrebbe pensare invece di tenere fuori il capitano. Al momento, tra i tre, quello più probabile di cominciare dall'inizio è l'ex Monaco.