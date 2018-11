Inter-Barça 1-1, Cambiasso: "Ho visto una squadra che ha lottato"

© foto di Federico De Luca

Negli studi di Sky Sport Esteban Cambiasso ha commentato il pareggio per 1-1 fra Inter e Barcellona: "Sono contento perché la partita che io volevo c'è stata. La gente torna a casa con la felicità di aver trovato il gol nel finale, di non aver perso contro una delle favorite. Non si poteva aspettare tanto di più dall'aspetto del gioco. Loro hanno superiorità rispetto a tante squadre. Ho visto una squadra che ha lottato, che non si è arresa e un portiere che ha fatto tante parate".