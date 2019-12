© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Sugli spalti di San Siro ieri sera è andato in scena un grande spettacolo. Quasi 72mila persone hanno assistito a Inter-Barcellona per un incasso record per l'Italia da circa 8 milioni di euro. Come sempre c'è però un risvolto negativo. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport prima del match le Forze dell'Ordine hanno fermato 62 ultras catalani sprovvisti di biglietto e in possesso di mazze e bastoni. Il gruppo è stato accompagnato in Questura.