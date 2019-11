© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Il Corriere dello Sport fa il punto sugli infortunati di casa Inter, partendo ovviamente da Nicolò Barella. Il centrocampista sardo contro il Torino ha riportato un distacco di un frammento cartilagineo della rotula, entro le prossime 24/48 ore deciderà dove operarsi insieme ai medici nerazzurri per non perdere tempo. Per Alexis Sanchez serviranno ancora 40 giorni, mentre Gagliardini e Asamoah sembrano recuperati e disponibili per Praga. Discorso diverso per Politano e Sensi, con i quali servirà probabilmente qualche giorno in più. E comunque non saranno affrettati i tempi.