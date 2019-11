© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Alessandro Bastoni lascia il ritiro dell'Italia Under 21. Secondo quanto riferito dai colleghi di Sky, il difendore, reduce da un infortunio rimediato nella partita tra Inter e Verona, dovrà sottoporsi ad accertamenti. Non è noto se il ct Nicolato chiamerà un sostituto, ma Bastoni non potrà partecipare alle sifde contro Islanda e Armenia, valide per le qualificazioni a Euro 2021.