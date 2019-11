© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Attraverso il proprio sito ufficiale, l'Inter ha reso noto che Alessandro Bastoni, a causa di un trauma contusivo al piede sinistro nella gara di sabato contro L'Hellas Verona, è rientrato a Milano dal ritiro della nazionale Under 21. Per il giocatore in programma lavoro personalizzato per questa settimana.