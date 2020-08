Inter-Bayer 2-1, il segreto di Young: "Spirito di squadra e unione di intenti"

L'esterno dell'Inter Ashley Young ha commentato su Twitter il successo di ieri contro il Bayer Leverkusen che ha spianato la strada alla formazione di Antonio Conte alla semifinale di Europa League: "Spirito di squadra e unione di intenti".

Team spirit and togetherness 🔵⚫️ Onto The Next One (Jay-Z Voice) 🤘🏾 pic.twitter.com/jxAmXpSzFY

— Ashley Young (@youngy18) August 11, 2020