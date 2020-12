Inter-Bologna 3-1, moviola Gazzetta: Lukaku-Tomiyasu e poi Danilo, due casi dubbi

Sono due - secondo La Gazzetta dello Sport - gli episodi potenzialmente critici nell’arbitraggio di Inter-Bologna terminata 3-1. Il primo al 16’ quando Lukaku trova la rete che sblocca il match dopo essersi liberato della marcatura di Tomiyasu: ma è tutto lecito? Per l’arbitro Valeri, che forse valuta la trattenuta come reciproca, e per il Var che verifica l’azione che porta alla rete - si legge - è tutto regolare e il gol viene convalidato, ma qualche dubbio rimane. Così come, a parti invertite, al quinto minuto della ripresa quando Lukaku va giù nell’area difesa da Skorupski. Valeri fa ampi gesti per indicare che è tutto regolare però le immagini sembrano mostrare una decisa trattenuta di Danilo prima della caduta del belga.