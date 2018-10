Inter, Boninsegna: "Icardi fra i top 5. Ora marchiamo Wanda"

© foto di Matteo Bursi

Alla Gazzetta dello Sport ha parlato l'ex Inter Roberto Boninsegna per parlare di Mauro Icardi: "Mauro lo metto già fra i top 5 d'Europa. In area mi somiglia. Quando lo controllano a zona sa come anticipare i difensori. Ora però bisognerà marcare Wanda, altrimenti ce lo portano via".