Inter, Borja sarà convocato. Brozovic aspetta la Juve

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Borja Valero subito, Marcelo Brozovic ha speranze per la Juve. È questo il borsino degli infortunati di casa Inter, riporta La Gazzetta dello Sport. Il centrocampista spagnolo sarà convocato per la gara di domani contro la Roma. Difficile, però, che l'ex Fiorentina parta dal primo minuto: Gagliardini-Vecino sono entrambi favoriti su Joao Mario per il 4-2-3-1 di Spalletti. Il croato, invece, continua a lavorare a parte e potrebbe tornare in campo nel derby d'Italia con i bianconeri.