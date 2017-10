Inter, Borja Valero: "Il gol può essere coronamento della mia crescita"

Le sue parole a Sky Sport

Borja Valero, ai microfoni di Sky, ha parlato così dopo la vittoria contro l'Hellas Verona: "Il gol di questa sera? Spero sia il coronamento del percorso di crescita. Qua a Verona ho fatto un paio di gol e sono contento di aver segnato. Ci stiamo allenando molto per mantenere il possesso palla e gestire meglio le partite, credo che stiamo migliorando. Siamo convinti di avere un gruppo forte ma di dover vincere ogni partita, non a parole ma sul campo. Siamo un grande gruppo e dobbiamo esserlo fino alla fine. Se sono il leader tecnico della squadra? Provo a fare del mio meglio, sia da mediano che da trequartista. Sono contento di quello che sto facendo, il mister mi sta dando fiducia e voglio ripagarlo. Io mi allargo spesso sulla destra, ci alleniamo e lavoriamo su questo aspetto per poi andare a finalizzare sulla sinistra. La differenza con l'anno scorso? Il mister ci ha fatto capire cosa c'era da migliorare, ha fatto una analisi attenta e adesso stiamo facendo bene in allenamento e in partita".