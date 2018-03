Inter, Borja Valero in vantaggio su Rafinha. Ma occhio a Brozovic

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista della gara contro la Sampdoria, racconta la Gazzetta dello Sport, in casa Inter stanno salendo le quotazioni di Borja Valero per una maglia da titolare alle spalle di Mauro Icardi. Lo spagnolo è in ballottaggio con Rafinha, anche se in questa vigilia appare decisamente in vantaggio. Attenzione anche a Brozovic, apparso in ottime condizioni nell'ultima uscita.