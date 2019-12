Inter, Borja Valero preoccupa: Vecino unico centrocampista disponibile

© foto di Massimiliano Vitez/Image Sport

Borja Valero non fa dormire sonni tranquilli ad Antonio Conte in vista dell'ultima gara del 2019 contro il Genoa. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport lo spagnolo lamenta infatti un affaticamento al polpaccio e solo nelle prossime ore si capirà se potrà recuperare. Non c'è grande ottimismo, ma viste le assenze degli infortunati Barella e Sensi e dello squalificato Brozovic l'unico abile è Vecino e per questo Borja Valero proverà a stringere i denti.