Inter, Borja Valero: "Vittoria meritata e molto importante per la classifica"

"Bravi ragazzi! Vittoria meritata e molto importante per la classifica!" è il commento via social del centrocampista dell'Inter, Borja Valero, al successo dei nerazzurri per 4-0 contro la SPAL. Lo spagnolo è entrato a partita in corso, sunbentrando al 74' a Gagliardini.