Inter, Brozovic e la scivolata in barriera: "La mossa del coccodrillo"

Marcelo Brozovic, centrocampista dell'Inter, tramite il proprio profilo Instagram ha dato un nome al gesto che ha compiuto per difendere la propria porta su una punizione di Suarez nel match perso in Champions contro il Barcellona: "Ecco a voi la mossa del coccodrillo". La sua scivolata alle spalle dei compagni ha fatto il giro del mondo ed è stata esaltata per scaltrezza e utilità.