Inter, Brozovic migliora: può tornare a disposizione di Conte già per la gara di Parma

Marcelo Brozovic è sulla via del recupero dal problema al muscolo tibiale della gamba sinistra. Il centrocampista dell'Inter sarà out per la sfida di domani contro il Sassuolo, ma secondo Sky Sport potrebbe tornare a disposizione di Antonio Conte già per la sfida di domenica sera contro il Parma allo stadio Tardini.