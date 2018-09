Inter, c'è un Borja Valero in più: Spalletti può utilizzarlo in due ruoli

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Borja Valero non è un calciatore finito e ieri, nel 2-0 contro il Cagliari, l'ha dimostrato. Il centrocampista spagnolo ha fatto vedere di poter ancora dare il suo contributo alla causa Inter - scrive l'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport - e per le prossime partite dunque rappresenterà un'alternatia valida in più sia nel ruolo di mediano che da vice-Brozovic. Una doppia mansione, quella dell'ex Fiorentina, che a Luciano Spalletti farà sicuramente piacere poter sfruttare.