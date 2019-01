Inter, caos volo: Icardi non si allena

Cancellata coincidenza, contrattempo per capitano Inter

(ANSA) - MILANO, 08 GEN - Contrattempo per il capitano dell'Inter Mauro Icardi al ritorno dall'Argentina. La cancellazione di un volo ha fatto saltare una coincidenza e costretto l'attaccante nerazzurro a ritardare il proprio rientro a Milano. Niente allenamento quindi verso la gara di Coppa Italia con il Benevento di domenica per l'argentino, che dovrebbe comunque aggregarsi al gruppo domani ad Appiano Gentile. Ha lavorato invece in palestra nel pomeriggio Lautaro Martinez, tornato oggi dal Sudamerica.