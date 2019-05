© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'ex attaccante Antonio Cassano ha così parlato della situazione dell'Inter dagli studi di Tiki Taka: "Spalletti gioca con un finto dieci dai tempi della Roma. Non dico che Lautaro e Icardi non possono giocare assieme, il fatto è che lui non li vuole far giocare insieme. Io li farei giocare, lui no. L'Inter non ha palleggiatori, fa fatica a fare possesso e non puoi avere due giocatori che non difendono. Quando hai sempre la palla difendi meglio. Se devo scegliere tra uno dei due dico che il ragazzino è meglio".