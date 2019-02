Inter, Cedric: "Allo Sporting iniziai come centrocampista"

Fonte: DAZN

La prossima giornata di campionato di DAZN si apre sabato sera con Parma-Inter. In vista del match del Tardini, l'emittente ha realizzato un’intervista a Cedric Soares, terzino portoghese ultimo arrivato in casa Inter.

“Da piccolo mi piaceva molto l’Inter, anche perché avevo un quaderno di scuola con in copertina una foto di squadra e quindi iniziai a seguire l’Inter già allora. In prima squadra allo Sporting Lisbona iniziai come centrocampista e all’occasione mi adattavo terzino. Mi dicevano tutti: sei bravo, ma devi imparare a difendere. Per 3-4 anni ho allenato tantissimo la parte difensiva e ora la gente dice: attacca poco. Io so bene quale sia il mio compito, difendere e all’occasione attaccare, anche se io preferisco attaccare. Chi dice che non gli piace attaccare, non so perché giochi a calcio.”

“Milano? Diciamo che un po’ la conoscevo già, in Inghilterra Graziano Pellè mi ha presentato tanti ragazzi milanesi che vivevano a Londra, penso che noi portoghesi siamo molto simili a voi. Mi piace Milano, si può fare tanto shopping, forse troppo shopping (ride)”.

“Pizza preferita? Ne ho mangiata una settimana scorsa con il prosciutto Patanegra. Fantastica”