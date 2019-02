© foto di PhotoViews

Cedric Soares si carica in vista del primo impegno stagionale dell'Inter in Europa League, in programma giovedì contro il Rapid Vienna. A Parma il laterale è entrato per pochi minuti, prendendo il posto di Icardi: "Un'altra seduta di allenamento per preparare il match di Europa League" il messaggio su Twitter del terzino portoghese.