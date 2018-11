Inter, che inizio! 22 anni fa l'ultima volta con due reti italiane nei primi 20'

E' ottimo l'inizio gara dell'Inter contro il Genoa. 2-0 il parziale alla mezzora, con le reti di Gagliardini al 14' e Politano al 17'. Intanto emerge una curiosa statistica legata alla formazione nerazzurra: l'ultima volta che l'Inter ha segnato due gol con due giocatori italiani diversi nei primi 20 minuti in una gara di Serie A, risale al 14 aprile 1996. I nerazzurri giocavano contro il Padova, la gara finì 8-2. Al 4' sbloccò la situazione Marco Branca, al 12' raddoppiò Benito Carbone.

