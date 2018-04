Inter, col Cagliari prima gara social. Sulle maglie tag al posto dei nomi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Serata particolare e per certi versi storica per l'Inter. I giocatori nerazzurri infatti questa sera contro il Cagliari scenderanno in campo con al posto del nome il proprio tag social. Così, per esempio, il capitano Mauro Icardi avrà scritto sulle spalle '@MAUROICARDI', Ivan Perisic @IVAN PERISIC444 e così via. Di seguito le immagini della maglie dallo spogliatoio nerazzurro.