Inter, col Chievo sarà sfondato il muro del milione di spettatori casalinghi

Contro il ChievoVerona sarà sfondato il muro del milione di spettatori casalinghi. L'Inter infatti oggi è a quota 979.710 in 16 match - sottolinea La Gazzetta dello Sport - e con una media di oltre 61200 biglietti staccati a partita guida la classifica del pubblico più numeroso del campionato davanti al Milan, che il milione lo raggiungerà nell'ultima a San Siro contro il Frosinone. Per lunedì, in questo senso, sono attesi oltre 55mila spettatori.