Inter, col Genoa riposa Icardi? Lautaro centravanti, si rivede Dalbert

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Anche Luciano Spalletti pensa al turnover per la sua Inter. Considerato l'impegno europeo contro il Barcellona la prossima settimana, contro il Genoa il tecnico nerazzurro dovrebbe mettere in campo alcune novità. Su tutte, oltre alla conferma di Joao Mario, in attacco potrebbe riposare Mauro Icardi, con Lautaro Martinez come centravanti, affiancato da Candreva e Perisic. In difesa, possibile nuova occasione per Dalbert.