Terminata l'esperienza in Copa America, Joao Miranda, difensore dell'Inter, è tornato a Paranavaí, sua città natale, per salutare amici e parenti. Miranda ha anche approfittato per sottoporsi ad un consulto medico presso la clinica specializzata in terapia rigenerativa e terapia del dolore diretta dal fisioterapista Denis Rafael Graciotto.