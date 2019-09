Inter: Conte e Oriali a festa 3/a maglia

Centinaia di tifosi in centro, presente tutta la squadra

Fonte: ANSA

(ANSA) - MILANO, 10 SET - Tifosi in delirio per l'arrivo di Antonio Conte e Lele Oriali per la presentazione della terza maglia dell'Inter in centro a Milano. Centinaia di persone hanno riempito Corso Vittorio Emanuele. Un entusiasmo travolgente anche verso tutti i giocatori, tra cui Sanchez alla prima uscita in nerazzurro. I sostenitori dell'Inter hanno intonato cori per l'allenatore nei pochi minuti di comparsa e il tecnico sorridente ha salutato la folla. Poi al coro 'chi non salta rossonero è', mentre una parte del pubblico cantava 'bianconero è', una parte dei giocatori hanno saltato abbracciati mentre Conte e Oriali hanno mantenuto un atteggiamento composto pur sorridendo dal palco.