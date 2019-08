Inter, Conte ha deciso: col Lecce tocca a Sensi. Attacco Lukaku-Lautaro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

L’Inter che affronterà il Lecce nel Monday-night della prima giornata di campionato è sostanzialmente pronta. E’ quella che Conte ha testato domenica scorsa contro il Gozzano. Ieri - sottolinea il Corriere dello Sport - tecnico nerazzurro ha insistito infatti sulla stessa formazione: significa che è stato sciolto il dubbio a centrocampo tra Sensi e Barella. Toccherà al primo iniziare la stagione da titolate, mentre l’ex-cagliaritano si accomoderà in panchina perché ancora non al meglio della condizione.

Per il resto, con Godin ancora fermo ai box (ma c’è speranza per Cagliari), la difesa sarà composta da D’Ambrosio, De Vrij e Skiniar, mentre il terzetto in media sarà completato da Vecino. Sugli esterni, Candreva e Asamoah. Il tandem d’attacco, infine, sarà formato da Lukaku e Lautaro. Entrambi, però, non hanno i 90’ nelle gambe e dovranno essere avvicendati. Il primo cambio là davanti, dopo un’estate da protagonista, è il baby Esposito, che a questo punto debutterà certamente in serie A.